Da ormai diverse generazioni, Microsoft continua a puntare molto su una line di pad di altissima qualità, e con l’Xbox Elite 2 Core questa famiglia di controller si è da poco allargata. Si tratta di pad da un costo alto e destinati a giocatori molto esigenti in termine di ergonomia e personalizzazione del suddetto controller. A poche ore dal lancio del nuovo Elite, però, stanno emergendo in rete una serie di lamentele rivolte proprio contro il nuovo pad targato Xbox.

Quel che ribolle in rete in questi giorni sta facendo denotare come siano diversi i problemi ad affliggere il nuovissimo Xbox Elite 2 Core. A soffrire maggiormente sono i tasti ‘A’ e ‘Y’, i quali non vengono riconosciuti quando premuti, ma anche i due grilletti posteriori stanno dando non poca noia a chiunque abbia già acquistato questo nuovo modello del pad. Questo lascia pensare che, nonostante tali problemi fossero già presenti nel precedente modello, il controllo qualità non sembra aver fatto nulla per ovviare alla situazione.

Come già citato poco prima, in rete è già pieno di segnalazioni da parte degli utenti, molti dei quali parlano anche di un grave problema di drift nelle levette analogiche. Sotto un post su Twitter di Jez Corden c’è chi si è sfogato confermando che questo nuovo pad presenta esattamente gli stessi problemi dell’Elite 2 “base”, dichiarando anche quanto segue: “È un vero peccato che il tutto non sia già stato risolto. Lo rispedirò indietro oggi e aspetterò la serie 3″.

Same issues right out of the box Y/A button not responding correctly. And drift right out of the box. Exactly the same issue’s as the normal elite 2.

Such a shame that this isn’t fixed already. I will send it back today and wait for series 3. — SiteOfficial (@NXSite) September 22, 2022

C’è anche chi ha scattato qualche foto al pad per segnalare poi a tutti in che stato se l’è trovato davanti una volta aperta la scatola. Queste immagini si possono vedere su Reddit a questo indirizzo, e mostrano anche parti della scocca con dei difetti evidenti. Insomma, non un bel ritorno sul mercato per quello che dovrebbe essere il controller di livello top di Xbox.