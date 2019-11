Xbox Elite Controller Serie 2 ha problemi hardware, ammette Microsoft

Microsoft sicuramente ha saputo coccolare a dovere la propria utenza con i suoi vari pezzi hardware. Tra una console potentissima come One X ed il tanto amato Xbox Elite Controller, l’utenza dell’ammiraglia verde ha trovato fin da subito il giusto rapporto qualità/prezzo. Visto il successo decretato dal primissimo modello del controller Elite, la casa di Redmond avrebbe deciso rilasciare una versione migliorata ad un prezzo di vendita praticamente identico. Xbox Elite Controller Serie 2 è arrivato nei negozi durante la scorsa settimana, tuttavia il suo debutto non è risultato proprio privo di inciampi.

Stando a svariati utenti il secondo modello di questo amato “custom” controller presenterebbe dei problemi non indifferenti. Problematiche come pulsanti difettosi, drifting ed connettività ballerina sarebbero all’ordine del giorno tra tantissimi consumatori. Anche Windows Central avrebbe confermato tutti questi difetti presenti con Xbox Elite Controller Serie 2. Microsoft stessa, dopo tutti questi feedback, avrebbe deciso di confermare ancora una volta la presenza di questi difetti, facendo sapere al pubblico che essa starebbe già lavorando a risolvere il tutto.

“Siamo venuti a conoscenza del fatto che qualche utente in possesso di Xbox Elite Controller Serie 2 avrebbe avuto a che fare con svariate problematiche. Il nostro team di sviluppo sta già indagando su questi difetti cercando di portare una soluzione al tutto il prima possibile. Invitiamo ogni singolo utente (che si sia imbattuto in questi problemi) a contattare senza timore il nostro team della divisione Assistenza.”

Fa sicuramente piacere vedere un publisher agire in tempi così corti per risolvere le problematiche del proprio prodotto. Ovviamente, visto il prezzo di questo prodotto, l’intervento di Microsoft risulta più che consono e giusto nei confronti dei propri consumatori. Voi avete acquistato l’Xbox Elite Controller Serie 2? Se sì, fateci sapere se avete trovato delle problematiche simili a quelle presentate in questa notizia!