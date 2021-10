Xbox: espandere lo spazio tramite SSD costerà meno

Se avete problemi di memoria sulle vostre Xbox Series S|X, Seagate annuncerà a breve una soluzione ad un costo decisamente più contenuto rispetto al passato. Il popolare produttore di SSD e HDD ha infatti stretto una partnership con Microsoft per la produzione delle espansioni di memoria, che ha dato i suoi frutti l’anno scorso quando venne presentata il primo storage ufficiale da 1TB dal costo però superiore ai 200 Euro. Ora, a poco meno di un anno dal lancio delle nuove console, cambia tutto, con l’introduzione di una nuova scheda di espansione.

Nel corso delle ultime ore, infatti, su Twitter sono emersi materiali promozionali che sponsorizzano una nuova espansione di memoria prodotto da Seagate per le nuove console Xbox. Non più da un 1TB, ma da “ben” 512GB. Questa versione con memoria ridotta segna, di conseguenza, anche un calo di prezzo: considerati i 200 Euro per la versione con più spazio, molto probabilmente aumentare la memoria delle console con queste nuove schede costerà decisamente meno.

Ovviamente, almeno allo stato attuale, non sappiamo entrare nei dettagli delle nuove memorie per le console Xbox. Seagate e Microsoft infatti sono ancora lontane dall’annunciare i frutti della loro partnership, ma con il materiale promozionale che è già arrivato nei negozi è molto probabile che non bisognerà attendere poi molto prima di un reveal ufficiale delle nuove schede di memoria, che potrebbe arrivare appena in tempo per la stagione natalizia.

Nonostante in molti si rivolgano a Seagate per espandere la capacità delle nuove console Xbox, di recente un ragazzo ha voluto testarne la compatibilità con un eventuale SSD M2, in grado di rispecchiare gli standard di velocità richiesti dai giochi next gen. Il tutto ha ovviamente funzionato ma la procedura, come ben ricorderete, è decisamente macchinosa. Tutto il contrario, invece, rispetto a PS5, dove è possibile aggiungere un SSD M2 come avviene su PC.