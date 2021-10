Xbox festeggia i 20 anni con fantastici pad e cuffie celebrativi

Il 2021 è un anno molto importante per tantissimi brand videoludici, ma non solo. C’è una ricorrenza che sta a cuore ai tantissimi fan di Xbox in tutto il mondo, dato che, esattamente vent’anni fa esordiva il marchio dedicato al gaming di casa Microsoft.

Per festeggiare al meglio questo importantissimo traguardo, Microsoft ha da poco annunciato un nuovo pad e un paio di cuffie celebrative con il marchio dei vent’anni di Xbox.

Il pad si presenta come le ultime edizioni che abbiamo imparato a conoscere con l’avvento delle nuove console Xbox Series X|S, a differenza di una scocca frontale trasparente con degli inserti verdi e il logo celebrarivo per i vent’anni della compagnia. Stesso discorso per le cuffie stereo che riprendono il tema trasparente negli inserti in plastica.

Sia il nuovo pad che le cuffie stereo saranno disponibili a partire dal prossimo 15 novembre, ma potete già prenotare queste speciali versioni direttamente sullo store ufficiele ai seguenti indirizzi: pad celebrativo e cuffie stereo celebrative.