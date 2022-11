Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass a novembre 2022. Si tratta, come di consueto, della prima parte di titoli annunciati dal colosso di Redmond, con ulteriori giochi che verranno svelati nella seconda metà del mese. Pur essendo solamente la prima ondata, c’è da dire che ci sono diversi videogiochi di valore, tra cui anche il nuovo capitolo della serie di Monkey Island.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, Return to Monkey Island entrerà in Xbox Game Pass. Non subito però: per scoprire le nuove avventure di Guybrush Threepwood sarà necessario attendere ancora una settimana, visto che l’ultimo gioco della serie, sviluppato da Ron Gilbert, sarà disponibile solamente a partire dall’8 novembre. Il gioco segnerà il suo arrivo anche nella piattaforma di Xbox e supporterà anche il cloud.

Altri giochi che verranno aggiunti a novembre? Tantissimi. Football Manager 2023 arriverà al day one, l’8 novembre 2022. Successivamente sbarcherà su console Vampire Survivors, con la release date fissata per il 10 novembre 2022. Chiuderanno il mese due giochi di grande interesse, ovvero Somerville e Pentiment, l’ultimo gioco di casa Obsidian. Scopriamo tutti i titoli in arrivo in questa prima parte del mese poco più in basso:

The Walking Dead A New Frontier (disponibile da oggi su PC)

The Walking Dead: Michonne (disponibile da oggi su PC)

The Legend of Tian Ding (disponibile da oggi su Cloud, PC e console)

Ghost Song (disponibile dal 3 novembre 2022 su Cloud, PC e console)

Football Manager 2023 (disponibile dall’8 novembre 2022 su Cloud, PC e console)

Return to Monkey Island (disponibile dall’8 novembre 2022 su Cloud, PC e console)

Vampire Survivors (disponibiel dal 10 novembre 2022 su console)

Pentiment (disponibile dal 15 novembre 2022 su Cloud, PC e console)

Somerville (disponibile dal 15 novembre 2022 su PC e console)

Coming to Game Pass: Today

-The Legend of Tianding

-Walking Dead New Frontier/Michonne 11/3

-Ghost Song 11/8

-Football Manager 2023

-Return to Monkey Island 11/10

-Vampire Survivors (Console) 11/15

-Pentiment

-Somerville and games leaving Game Passhttps://t.co/JqRxKgzRUG pic.twitter.com/t9R5GbGYZH — Wario64 (@Wario64) November 1, 2022

Cosa ne pensate di questo inizio novembre? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia e continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.