Xbox Game Pass: aggiunti 4 giochi, c’è anche un tripla A Ubisoft

Con Xbox Game Pass Microsoft ha fatto il colpaccio. Parliamo di quello che ad oggi è senza ombra di dubbio il servizio in abbonamento di punta per gli appassionati Xbox, e che può vantare di una libreria sconfinata di titoli in cui trovare una valanga di esperienze diverse. Dai giochi delle scorse generazioni Xbox da godere in retrocompatibilità, ai giochi indie, fino a raggiungere le diverse produzioni tripla A, alcune delle quali in arrivo direttamente nel servizio a partire dal giorno di lancio, il servizio continua ad essere uno dei più allettanti sulla piazza.

A inizio giugno 2021 siamo pronti per scoprire alcune delle prime novità che verranno introdotte questo mese nel catalogo di Xbox Game Pass. Partiamo con The Wild at Heart, già disponibile via cloud. Questo affascinante indie vi richiederà di andare all’avventura esplorando un mondo disegnato a mano ricco di segreti ed enigmi da risolvere. Dall’8 giugno arriva su Game Pass per PC Backbone, una storia noir che vi metterà nei panni di un particolare detective in cerca di risolvere il caso della sua vita.

Tripletta cloud, Xbox e PC per Darkest Dungeon, con l’oscuro dungeon crawler che debutterà su Xbox Game Pass a partire dal prossimo 10 giugno. Chiudiamo con un pezzo da 90, dato che il prossimo 3 giugno arriverà su Game Pass Cloud e Xbox For Honor. Il titolo Ubisoft ha saputo crearsi una folta community appassionata negli anni, e ora si configura come uno degli action multiplayer più particolari e unici sulla piazza.

Insomma, i primi giorni di giugno continuano a dare agli abbonati a Xbox Game Pass tutta una serie di giochi assolutamente da provare. Tra indie recentissimi e un grande tripla A come For Honor i giocatori Xbox hanno svariate ore da passare con la console/PC/dispositivo mobile accesa in questi giorni.