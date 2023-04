Negli scorsi mesi (ma in realtà anche di recente) si è molto discusso di come Xbox Game Pass crei problemi alle vendite dei giochi. Molti utenti pensano infatti che l’abbonamento gaming di Microsoft allontani le persone dall’acquisto del gioco, attendendo l’uscita sul servizio. In realtà la stessa Microsoft ha confermato che in qualche modo il Game Pass cannibalizzi le vendite dei titoli.

A smentire questa ipotesi e accusa sono stati i ragazzi di ROCKFISH Games, autori di Everspace 2, il videogioco simulatore rogue-lite spaziale che è da poco uscito dal suo early access, giocabili sin dall’inizio su Xbox Game Pass PC.

Some notes: – Higher priced early access actually attracts more engaged players.

– Wishlists don't convert like they used to!

– Steam seasonal sales are fukken dead. — Dave @ Reboot (@DaveOshry) April 24, 2023

Durante una conferenza chiamata Reboot Develop Blue, situato a Dubrovnik, l’amministratore delegato di ROCKFISH, Micheal Schade, ha parlato raccontato delle vendite di Everspace 2 insieme al CEO di New Blood Interactive, editore indie. Schade ha affermato che PC Game Pass non ha avuto un impatto negativo sulle vendite di Everspace 2, anzi, le vendite sono addirittura aumentate.

Il dato è chiaramente interessante perché tratta della sola versione PC e il gioco deve ancora uscire su console. Tuttavia le statistiche si riferiscono solo al periodo di accesso anticipato del gioco, quindi andrebbero valutate con continuità.

Un’altra cosa importante da ribadire è che questo discorso non vale certamente per tutti i giochi, ma bisogna comunque ammettere che la leggenda metropolitana secondo la quale la gente non compra i giochi per attenderli sull’abbonamento si può dire abbastanza fasulla.