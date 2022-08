I rumor, alla fine, erano veri: Microsoft ha lanciato davvero un piano famiglia per Xbox Game Pass. La notizia è arrivata nel corso delle ultime ore, tramite un post lanciato sul blog ufficiale del brand dedicato ai videogiochi della casa di Redmond e come ogni novità che riguarda le console del colosso statunitense seguirà un lancio diviso in alcune tappe.

Cominciamo, ovviamente, dai paesi in cui questo nuovo piano di abbonamento sarà disponibile. Il lancio non è avvenuto su base globale, ma in soli due paesi, ovvero Irlanda e Colombia. L’abbonamento può essere sottoscritto da un unico account Insider, ma si potrà invitare qualsiasi giocatore, anche coloro che non fanno parte del programma che permette di provare in anticipo le novità dell’ecosistema di Xbox. Esattamente come avviene con Netflix, non sarà necessario che i giocatori abitino nella stessa casa, ma c’è un limite riguardante la nazione: non sarà possibile invitare persone che non abitano nello stesso paese.

Come funziona il piano famiglia di Xbox Game Pass? Molto semplicemente, questa speciale tariffa d’abbonamento costa leggermente di più (anche se non è stato svelato il prezzo definitivo) e permette di condividere il servizio con altri tre utenti, per un totale di quattro persone che potranno giocare e sfruttare il catalogo, comprensivo di tutti i benefici del tier Ultimate. Chiaramente si tratta di un test, disponibile esclusivamente per alcuni utenti selezionati e in appena due paesi al mondo, ma se i feedback saranno positivi Microsoft si preparerà a lanciare questo piano di abbonamento anche in altri paesi.

L’intenzione di Microsoft è probabilmente quella di rendere Xbox Game Pass davvero molto vicino ad altri servizi simili che abbiamo già imparato a conoscere nel mondo cinematografico e musicale. Chiaramente per fare ciò sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo, ma non è escluso che già quest’anno il nuovo piano di abbonamento non si estenda a ulteriori paesi.