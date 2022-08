Come ormai da tradizione Microsoft non si è fatta attendere nell’annunciare le prime novità in arrivo nel catalogo del proprio servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Il mese di agosto solitamente non è mai troppo pieno di nuove uscite, e per questo molti appassionati si dedicano al recupero di alcuni titoli più o meno recenti che non hanno mai giocato. Il Game Pass viene incontro a questi giocatori ogni mese, ma vediamo quali sono i nuovi titoli pronti ad arrivare nel servizio.

Partiamo dal pezzo da novanta di questa prima metà di agosto 2022, ovvero Ghost Recon Wildlands. Sebbene il titolo non sia più così tanto recente, vale ancora la pena scoprire come questa iterazione fosse riuscita a ridare vita ad uno dei franchise più storici di Ubisoft. L’arrivo di Wildlands all’interno di Xbox Game Pass è previsto proprio oggi, con il gioco che diventerà disponibile a breve nei cataloghi console, PC e cloud.

Altri due titoli che vanno assolutamente tenuti d’occhio sono Cooking Simulator e Two Point Campus. Il primo continua il longevo filone dei simulator, solo che questa volta vi metterà alla prova con la creazione di tutta una serie di ricette culinarie. Il secondo titolo invece è un folle gestionale in cui dovrete fondare ed espandere man mano il vostro college americano dei sogni, con tanto di strutture ricreative fuori di testa.

if you're having a bad day at least you have these games to look forward tohttps://t.co/NTX9DK6Vzg pic.twitter.com/NgWYacKfpK — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 2, 2022

Vediamo nel dettaglio tutte le prossime aggiunte su Xbox Game Pass con date di rilascio e piattaforme.

Ghost Recon Wildlands – disponibile da oggi su console, PC e cloud

Shenzen I/O – disponibile dal 4 agosto su PC

Turbo Golf Racing – disponibile dal 4 agosto su console, PC e cloud

Two Point Campus – disponibile dal 9 agosto console, PC e cloud

Cooking Simulator – disponibile dal 11 agosto su console, PC e cloud

Expedition Rome – disponibile dal 11 agosto su PC

Offworld Trading Company – disponibile dal 11 agosto su PC

Questi sono i sette giochi in arrivo su Xbox Game Pass da qui ai prossimi dieci giorni. A quali di questi titoli darete una chance?