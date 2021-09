Xbox Game Pass: arriva Marvel’s Avengers! Ecco quando sarà disponile

Nel corso della giornata odierna, Square Enix e Microsoft hanno annunciato l’arrivo di Marvel’s Avengers su Xbox Game Pass. Il titolo, sviluppato da Crystal Dynamics, si prepara dunque a sbarcare nel servizio della casa di Redmond, senza alcuna limitazione di piattaforme e con un’edizione particolarmente ricca, che metterà a disposizione dei giocatori quasi un anno di aggiornamenti e di contenuti, a differenza ovviamente di qualche eccezione.

Marvel’s Avengers, come recita il comunicato stampa apparso su Xbox Wire, arriva su Xbox Game Pass il 30 settembre 2021, ad un anno esatto dall’arrivo nei negozi. Il titolo sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e anche PC, con possibilità anche di giocarci in cloud. Il pacchetto include tutte le espansioni pubblicate in precedenza, tra cui anche War for Wakanda, che arriverà nel corso dei prossimi giorni. Non solo: Square Enix ha anche confermato che i prossimi aggiornamenti saranno ovviamente inclusi: questo significa che qualsiasi contenuto aggiuntivo arriverà nel gioco sarà possibile da giocare anche nella versione pubblicata su Xbox Game Pass, incluso anche il nostro amichevole Spider-Man di quartiere

Le novità non finiscono qui. Marvel’s Avengers in Xbox Game Pass godrà anche della funzionalità Smart Delivery. Questo significa che chiunque decida di provarlo su una console di nuova generazione della famiglia Xbox automaticamente otterrà la versione migliore. “Avrete la versione migliore per la vostra console, senza differenze tra generazioni e senza nessun download aggiuntivo”, si legge nel comunicato comparso in giornata. Per celebrare l’anno di uscita, inoltre, Crystal Dynamics ha previsto un evento dall’1 al 4 ottobre, dove i giocatori potranno ottenere doppi punti esperienza per progredire più velocemente all’interno del titolo.

Nonostante tutti questi contenuti, Marvel’s Avengers non includerà una serie di oggetti estetici. Si tratta di 8 particolari oggetti, che fanno parlare della Endgame Edition. Per ottenerli è possibile acquistare il DLC Upgrade, disponibile ovviamente sullo store di Microsoft.