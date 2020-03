Xbox Game Pass: Bleeding Edge e The Surge 2 verranno presto aggiunti al catalogo

Come ogni mese il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass vede l’aggiunta di diversi titoli al proprio catalogo. Giusto qualche ora fa sono stati annunciati i giochi che lasceranno il servizio a breve, mentre il sito ufficiale di Xbox ha appena pubblicato la lista dei nuovi titoli per console e PC che verranno inseriti in questa parte finale di marzo. Al momento è possibile effettuare l’abbonamento con un’offerta speciale che costa solamente 1 Euro per il primo mese.

I primi giochi che verranno inseriti nella ludoteca di Xbox Game Pass vedranno la luce domani 19 marzo e saranno: Ace Combat 7 Skies Unknown, l’ultimo apprezzatissimo capitolo della celebre saga di Ace Combat; Kona, il raggelante (in tutti i sensi) investigativo che porterà il giocatore ad esplorare un villaggio vittima di strane sparizioni e The Surge 2, il seguito del souls-like fantascientifico sviluppato da Deck 13.

Il prossimo 24 marzo invece sarà il momento di Bleeding Edge. Disponibile fin dal giorno del lancio su Xbox Game Pass, il nuovo titolo sviluppato da Ninja Theory, creatori di Hellblade Senua’s Sacrifice, DMC Devil May Cry e Enslaved Odyssey to The West, arriverà sul mercato un gioco tutto incentrato sui combattimenti con gli eroi 4v4 online. Il 26 chiude l’infornata di nuovi titoli Power Rangers battle for the Grid, il picchiaduro dedicato alla famosa serie Super Sentai.

Oltre a questi giochi, il servizio Xbox Game Pass su PC vedrà anche l’aggiunta di un ulteriore titolo, Astrologaster; una folle commedia ambientata nella Londra di Shakespear nella quale i giocatori dovranno curare i propri pazienti impersonando il folle Dr. Simon Forman. Queste sono tutte le nuove aggiunte al Game Pass per la parte finale di marzo, quale di questi giochi siete più curiosi di provare?