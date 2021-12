Xbox Game Pass: compare un noto picchiaduro tra i titoli inclusi

Xbox Game Pass ci riserva sempre moltissime sorprese: non è difficile, infatti, che tra i titoli gratuiti che vengono forniti ciascun mese agli abbonati del servizio compaiano anche opere aggiuntive senza che nessuno se l’aspettasse. L’ultima volta che è successo, infatti, è stato soltanto una settimana fa, quando ha fatto la sua comparsa un famoso sparatutto tra i titoli di dicembre, e pare che un altro gioco ancora verrà aggiunto alla lista a partire dal 16 dicembre: si tratta di Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 11 è l’ultimo capitolo della famosa saga picchiaduro che si porta ormai quasi tre decenni sulle spalle, e che continua ad appassionare milioni di giocatori con un totale di quasi 20 titoli all’interno della serie. In vista di una possibile uscita di Mortal Kombat 12 in un futuro non troppo lontano, recuperare questa gemma aiuterà indubbiamente a rendere l’attesa meno snervante.

Questo titolo, però, non è l’unico che verrà aggiunto a sorpresa all’interno dell’Xbox Game Pass: assieme ad esso, infatti, faranno il loro arrivo anche ben altre nove opere, e tutte queste sono di generi totalmente diversi. Tra i nuovi giochi disponibili avremo Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay, The Gunk, Lake, Firewatch, Broken Age, Ben 10, Power Trip, Race with Ryan e Transformers: Battlegrounds.

Insomma, pare che per i possessori di Xbox sia definitivamente un bel mese, ricco di nuovi titoli tutti da scoprire. Ricordiamo, infatti, che tra le opere incluse nell’Xbox Game Pass di questo mese abbiamo anche un importante gioco che ha fatto il suo debutto poco meno di una settimana fa, ossia Halo Infinite, il seguito di una delle saghe videoludiche più amate dal videogiocatori, che ha anche ottenuto una nomination all’interno dei The Game Awards di quest’anno.