Xbox Game Pass prende in giro i fanboy che accusano Microsoft di pagare l’utenza

Ormai è più che assodato: Xbox Game Pass Ultimate è un servizio estremamente conveniente ed adatto a tutte le tasche. Giocare gratuitamente le esclusive Xbox Game Studios (a partire dal day one), avere accesso a un ricco catalogo e godere di EA Play e delle offerte Live Gold a poco più di una decina di euro al mese, fa gola un po’ a tutti. Eppure, in molti utenti pensano che Microsoft stia muovendo una campagna pubblicitaria aggressiva. Un’accusa, come analizzeremo più avanti, infondata e frutto di speculazioni al limite del complottismo.

Infatti, alcuni detrattori (chi altri?) stanno accusando nelle ultime ore il colosso di Redmond senza alcuna ragione. La critica? Secondo loro, la divisione gaming di Microsoft starebbe pagando l’utenza per parlare bene di Xbox Game Pass. Le prove? Nessuna. Ovviamente, i canali social ufficiali di Xbox non hanno tardato ad intervenire, con la loro classica ironia in situazioni del genere:

“L’internet pensa che abbiamo pagato le persone per parlare di Game Pass questo fine settimana, ed è semplicemente assurdo… quasi assurdo come un servizio che offre accesso a oltre 100 giochi di alta qualità, tutti i vantaggi di Xbox Live Gold e EA Play in un unico abbonamento a prezzo mensile basso“, ha twittato il canale Twitter del servizio. Insomma, le classiche critiche campate per aria, ora, si sono scontrate contro l’ironia pungente di Xbox. Ma l’ironia non si ferma qua, la pagina Xbox Game Pass PC rincara la dose “e permette di accedere a tutti questi giochi PC… più il cloud gaming su PC e dispostitivi Apple/Android. L’assurdità.” Infine anche la pagina ufficiale Xbox dice la sua “Sarebbe troppo assurdo menzionare anche tutti i prossimi titoli Xbox Game Studios che puoi #PlayDayOne (giocare al day one) come Starfield, Halo Infinite e Forza Horizon 5?

The internet thinks we paid people to talk about #XboxGamePass this weekend and that’s just absurd… … almost as absurd as a service that offers access to over 100 high-quality games, all the benefits of Xbox Live Gold, and an @EAPlay membership for one low monthly price — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 28, 2021

