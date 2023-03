Mentre sembra che si stia finalmente muovendo qualcosa verso l’acquisizione di Activision e Blizzard, in queste ore Microsoft ha annunciato una novità sul proprio servizio in abbonamento Xbox Game Pass. L’abbonamento continua a offrire ai giocatori un catalogo impressionante comprensivo di ogni genere di esperienza, ma stando alle ultime notizie a breve verrà tagliata un’allettante possibilità per coloro che erano interessati a testare il servizio.

Parliamo della promozione che permetteva di abbonarsi a Xbox Game Pass a solamente 1€. Questa offerta ha fatto la fortuna di tantissimi appassionati e curiosi verso al servizio Microsoft, ma adesso non è più possibile usufruirne. Chi è interessato a avere accesso al sempre più vasto catalogo del Game Pass, dovrà abbonarsi scegliendo una delle tariffe proposte, senza più ulteriori sconti allettanti.

“Abbiamo interrotto la nostra precedente offerta relativa al servizio Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, e ora stiamo valutando diverse promozioni di marketing per i nuovi membri in futuro”, questo è quanto ha affermato Kari Perez, responsabile delle comunicazioni a livello globale di Xbox, in una dichiarazione rilasciata alla redazione di The Verge riguardo all’abbandono della promozione che costava solamente 1€.

Ad oggi non conosciamo quali saranno le nuove promozioni di marketing citate da Kari Perez durante l’intervista a The Verge, ma sappiamo, invece, che tra i piani di Microsoft c’è il già noto Friends and Family per Xbox Game Pass Ultimale; il quale permette di condividere tutte le funzioni esclusive del servizio con un massimo di quattro amici o familiari. Ad oggi questa possibilità è disponibile solamente in Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile, Ungheria, Israele e Svezia; ma non da noi in Italia e nemmeno in molte aree geografiche europee e nord americane.

