Xbox Game Pass: dopo MLB The Show 21 arriveranno altre esclusive Sony?

Mese dopo mese il servizio Xbox Game Pass continua a stupirci sempre di più. Ormai, sono numerosi i titoli in uscita al day one sul servizio Microsoft e comprendono non solo le esclusive degli Xbox Game Studios, ma anche grandi titoli tripla A come il recente Outriders. A far discutere, inoltre, c’è anche il nuovo capitolo di MLB The Show 21, saga videoludica sviluppata da San Diego Studios e storica esclusiva PlayStation.

Secondo molti appassionati quello di MLB The Show 21 potrebbe diventare un precedente molto interessante da tenere d’occhio. Alcuni dei titoli esclusivi PlayStation, come ben sappiamo, sono già arrivati anche su PC e la recente mossa potrebbe far pensare che in futuro potremmo vedere molto più spesso il marchio PlayStation Studios anche su piattaforme Xbox. Ma ad oggi, quante sono le possibilità che quello di MLB The Show 21 non sia solo un caso più unico che raro?

A fare una maggiore chiarezza sui retroscena che hanno portato il titolo Sony su Xbox Game Pass è stato un rappresentate PlayStation attraverso una recente intervista rilasciata alla redazione di Inverse. Stando a quanto viene dichiarato dal rappresentate, la decisione di aggiungere il nuovo MLB The Show al servizio Xbox Game Pass non è stata presa da Sony, bensì la volontà di effettuare questa mossa è stata richiesta e portata avanti direttamente dalla MLB.

La Major League Baseball, quindi, ha voluto fortemente che il titolo contenente le proprie licenze ufficiali potesse arrivare anche al pubblico abbonato a Xbox Game Pass, un pubblico che cresce mese dopo mese e che può contare ad oggi su un servizio stracolmo di tutta una serie di esperienze videoludiche adatte per tutti i palati. A seguito di questa conferma, quindi, per ora sembra improbabile che vedremo altre esclusive Sony approdare sul servizio Microsoft, ma chissà quali soprese saprà riservarci il futuro.