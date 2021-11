Xbox Game Pass e il tweet misterioso che cita Valve, cosa sta per arrivare?

Il catalogo di Xbox Game Pass, lo sappiamo bene, continua ad aggiornarsi di volta in volta. Di solito nuovi annunci vengono anticipati da piccoli teaser misteriosi tramite l’account Twitter ufficiale del servizio e anche questa volta non fa eccezione. Con una piccola differenza: l’indizio potrebbe essere decisamente più chiaro (ma allo stesso tempo più spiazzante) che mai.

Una situazione decisamente strana, ma che vale la pena di raccontare. Nelle ultime ore, l’account Twitter di Xbox Game Pass ha lanciato un cinguettio molto criptico. “Le cose si coloreranno un po’ di… arancione”, si legge nel tweet. Si tratta sicuramente di un teaser su un nuovo gioco che raggiungerà il catalogo, su questo non vi è dubbio. Il problema è che questa volta l’indizio è decisamente fin troppo facile da decriptare, ma la soluzione che giunge in mente è davvero molto, molto borderline.

In tutta la storia dei videogiochi, infatti, il colore arancione è collegato ad una collection molto amata da tutti i fan dei giochi in prima persona. Parliamo di The Orange Box, un pacchetto lanciato da Valve per PC, PlayStation 3 e Xbox 360 nel lontano 2007 e che conteneva al suo interno Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Portal e Team Fortress 2. Il suo arrivo in Xbox Game Pass è il primo gioco che salta alla mente, almeno in relazione all’indizio, ma forse sarebbe davvero troppo, troppo difficile da immaginare. Ed è per questo dunque che il misterioso teaser è sia chiaro allo stesso tempo ma anche decisamente criptico: davvero Valve porterebbe la collection anche sul servizio Microsoft dopo tutto questo tempo?

Things are going to get a bit…orange this week — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 8, 2021

Ci sono tutte le possibilità che The Orange Box verrà annunciato e inserito all’interno di Xbox Game Pass. Ovviamente il nostro invito è quello di attendere un eventuale annuncio ufficiale, che arriverà sicuramente nei prossimi giorni, considerato appunto che il team marketing ha fatto riferimento a questa settimana. La curiosità, come non mai in questi casi, è davvero molto, molto elevata.