Le recensioni sono da sempre articoli spinosi. Non è quasi mai semplice entrare nella mente di chi scrive determinate review e c’è sempre il rischio di trovarsi in disaccordo, non solo a livello di voto ma anche per quanto riguarda i contenuti del testo. C’è però un parametro che in fase di valutazione non può mai essere ignorato ed è sempre il più obiettivo possibile, ovvero quello delle performance. Parametro che con Xbox Game Pass potrebbe essere decisamente a rischio per i possessori di console Xbox come Series S e Series X.

Si tratta di un ragionamento un po’ complesso, ma che proviamo a spiegarvi complice un cinguettio che ha attirato la nostra attenzione e che tira in causa il gioco del momento, ovvero A Plague Tale: Requiem. L’ultima opera di Asobo Studio debutta oggi (potete acquistarla su Amazon per console) e su Metacritic, al momento, la versione PS5 è quella con più recensioni, ovvero 55. Seguono a ruota quelle di Xbox, con 22 review e chiude il PC, con appena 15 articoli. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: con un servizio come Xbox Game Pass, che permette di riprodurre i giochi in cloud a prescindere dall’hardware e con un ecosistema che vive anche su computer, chi può avere interesse nel recensire un gioco per l’hardware di Microsoft?

Se il cloud gaming ci permette di avere sempre più libertà e non essere più vincolati all’hardware, è anche vero però che bisognerebbe avere un po’ di trasparenza in più. Ci saranno sempre i giocatori che preferiranno acquistare una console in casa ed è anche giusto che quella porzione di utenti sia a conoscenza di come un gioco giri su quella determinata piattaforma. Con Xbox Game Pass, il rischio è che i publisher e PR distribuiscano sempre meno codici review, a fronte di una posizione di marketing dominante da parte di Sony, che tenderà a premiare sempre e comunque le testate con più codici per PS5.

Number of Metacritic reviews for A Plague Tale: Requiem PC – 22 reviews

Xbox – 25 reviews (Marketing + Game Pass)

PS5 – 55 reviews There is inherent pro-PS bias in games media – it's a holdover from the PS4 era. Outlets need to make a concerted effort to normalise. — wry sanity (@wrysanity) October 17, 2022

Al momento la nostra è solamente una riflessione di un gioco di terze parti, ma è chiaro che la situazione non sia delle migliori e c’è il rischio, nei prossimi anni, che le review Xbox diventeranno mosche bianche in un panorama che sembra non premiare coloro che hanno scelto di spendere i loro risparmi nell’hardware Microsoft.