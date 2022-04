Marvel’s Guardians of the Galaxy ha ricevuto pareri discordanti in seguito al suo rilascio. Il titolo di Eidos Montreal non ha certamente soddisfatto Square Enix per quanto riguarda i dati di vendita, tuttavia, è stato elogiato per molti altri aspetti. Anche gli sviluppatori hanno rivelato le proprie opinioni sul loro gioco dopo la recente aggiunta al catalogo di Xbox Game Pass.

Guardians of the Galaxy è stato apprezzato soprattutto per la sua componente narrativa. Il titolo è, infatti, stato premiato ai The Games Award proprio con il riconoscimento di “Best Narrative”. Dopo la cerimonia, Jean-Francois Dugas, creative director di Eidos, si è detto soddisfatto dal momento che il titolo si rivela un buon impiego di tempo agli occhi dei giocatori. Di recente, inoltre, il gioco è entrato a far parte del catalogo di Xbox Game Pass. Gli sviluppatori hanno dichiarato che si tratta di un’ottima occasione per raggiungere una maggior fetta di pubblico ed aumentare il pubblico dietro al gioco. L’obiettivo principale di Dugas e il suo team è quello di raggiungere i giocatori e lasciare una bella esperienza e il Game Pass saprà certamente aiutare in questo senso.

Di contro, Square Enix, distributore di Guardians of the Galaxy, non è pienamente soddisfatta dei risultati economici del titolo. La delusione derivata da Marvel’s Avengers, che ha preceduto questo nuovo capitolo, ha infatti portato ad un’accoglienza tiepida da parte dei fan. Le vendite nel primo periodo sono state piuttosto basse e solo ora, con i riconoscimenti derivati dai premi e grazie a Xbox Game Pass, il titolo sui Guardiani della Galassia sta colmando queste iniziali perdite.

Guardians of the Galaxy è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PC. Inoltre, grazie a Xbox Game Pass, potrete ottenerlo ad un prezzo decisamente interessante. Se volete scoprire di più sul titolo di Eidos Montreal vi invitiamo a leggere la nostra recensione.