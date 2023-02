Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato l’arrivo dei giochi di febbraio 2023 su Xbox Game Pass. Alcuni dei titoli erano però già stati annunciati, ma il colosso di Redmond ha finalmente fatto chiarezza sulle date dei nuovi giochi in dirittura d’arrivo.

Nel dettaglio, sono ben 6 i videogiochi che arriveranno su Xbox Game Pass. Tra questi giochi il più importante, almeno a livello mediatico, c’è Atomic Heart. Il gioco è in dirittura d’arrivo il 21 febbraio 2023 e si tratta di uno di quei tanti titoli che vengono pubblicati al day one, ovvero il giorno di lancio. Il titolo di Mundfish arriva sul servizio per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, dopo un lungo periodo di sviluppo, durato tantissimi anni e con non pochi problemi. Scopriamo poco più in basso tutti i giochi, con piattaforme di riferimento e data di lancio:

Madden NFL 23 – Console e PC (via EA Play): 9 febbraio 2023

SD Gundgam Battle Alliance – Cloud, console e PC: 9 febbraio 2023

Mount & Blade II: Bannerlord – Cloud, console e PC: 14 febbraio 2023

Cities: Skylines Remastered – Cloud e Xbox Series S|X: 15 febbraio 2023

Shadow Warrior 3: Definitive Edition – Cloud, console e PC – 16 febbraio 2023

Atomic Heart – Cloud, console e PC – 21 febbraio 2023

Oltre ai giochi in arrivo a febbraio, Microsoft ha anche annunciato quali titoli usciranno dal servizio la settimana prossima. Scopriamoli poco più in basso:

Besiege (Game Preview) – Cloud, console e PC

Crossfire X – Cloud e console

Infernax – Cloud e console

Skul: The Hero Slayer – Cloud, console e PC

The Last Kids on Earth – Cloud, console e PC

Xbox Game Pass accoglierà nel 2023 altre esclusive targate Microsoft. Tra queste troviamo Redfall (in arrivo il 2 maggio 2023 su cloud, console e PC) e Forza Motorsport, in arrivo a ottobre 2023 sempre su cloud, console e PC. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.