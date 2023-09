Microsoft ha finalmente svelato i dati sulle entrate generate dal suo servizio di abbonamento Xbox Game Pass, rivelando risultati al di sopra delle aspettative. Secondo i documenti recentemente pubblicati nel contesto del caso federale FTC contro Microsoft, Xbox Game Pass avrebbe generato in media 9,26 (dollari) per ogni sottoscrizione. Con una base di abbonati stimata di circa 25 milioni entro gennaio 2022, è possibile calcolare che il servizio abbia accumulato entrate per un totale di circa $231,5 milioni nel solo mese di aprile 2022.

Foto game pass

Questi dati forniscono una chiara conferma del fatto che la maggior parte degli utenti di Game Pass è disposta a pagare il prezzo completo per usufruire delle versioni complete del servizio. Il valore medio delle entrate per sottoscrizione, pari a $9,26, si avvicina notevolmente alla cifra mensile originale di $9,99 prevista per la sottoscrizione di base di Xbox Game Pass, che comprende sia la console che il PC.

Inoltre, il documento rivela che durante il periodo preso in esame, vi erano circa 3,1 milioni di abbonati a PC Game Pass, evidenziando ulteriormente il successo dell’offerta di Microsoft su diverse piattaforme.

Un altro punto interessante emerso dalla documentazione è la prospettiva di un incremento significativo degli abbonati a Game Pass nel momento in cui Microsoft inizierà a considerare tutti gli utenti di Xbox Live Gold come abbonati a Game Pass tramite Game Pass Core.

Fino ad aprile 2022, il numero di abbonati a Xbox Gold si attestava a 11,7 milioni. Qualora questi utenti venissero inclusi nella categoria degli abbonati a Game Pass, ciò potrebbe comportare un notevole aumento delle cifre di Xbox Game Pass, con un totale che potrebbe avvicinarsi ai 36 milioni di abbonati. Va tenuto presente che questi dati non tengono conto dei possibili tassi di crescita che potrebbero derivare dal lancio di giochi altamente attesi come “Starfield.”

Questi dati rivelano ulteriormente il grande successo di Xbox Game Pass, che continua a consolidarsi come uno dei principali servizi di abbonamento nel mondo dei videogiochi e conferma, in qualche modo, che l’intero progetta sembra assolutamente sostenibile.