Xbox Game Pass: Football Manager 2022 disponibile dal day one

È stato appena annunciato Football Manager 2022, nuovo capitolo della celebre serie calcistica manageriale di Sports Interactive e SEGA, e il gioco sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass sia per PC che per console.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione, Football Manager Xbox Edition fa il suo ritorno assieme a Football Manager 2022 per PC e Mac, stavolta in uscita contemporanea anche con la vesione Mobile. La Xbox Edition è stata progettata esplicitamente per l’ecosistema Microsoft, con funzioni e aggiunte che agevolano la navigazione nelle diverse interfacce di gioco tramite il gamepad. Sia FM22 che la Xbox Edition saranno disponibili anche sul catalogo del Pass dal giorno del lancio.

Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive, ha lasciato le seguenti dichiarazioni: “FM22 aprirà nuovi orizzonti per la serie Football Manager grazie alla sua presenza su Xbox Game Pass. Il successo scaturito dal nostro ritorno su Xbox, lo scorso anno, è andato oltre le nostre aspettative e siamo contentissimi di estendere la nostra collaborazione con Microsoft per dare la possibilità a tutti gli utenti di Game Pass di vivere quella che è l’esperienza più vicina possibile a quella di allenare una vera squadra di calcio”. Nelle prossime settimane Sports Interactive svelerà tutte le novità che faranno parte della nuova iterazione di Football Manager, nel frattempo vi indirizziamo sul sito ufficiale.

In Football Manager il giocatore gestisce una squadra di calcio tra le tantissime disponibili in centinaia di campionati maggiori e minori in giro per il mondo, dalle nazioni più competitive a quelle più economicamente povere. La serie ha un archivio sconfinato e simula diversi aspetti della vita da manager calcistico: tattiche, allenamenti, prestazioni sul campo, rapporto con lo spogliatoio, discussioni con la dirigenza, calciomercato e perfino conferenze stampa. Chi pre-aquisterà FM22 da un rivenditore autorizzato SEGA avrà anche uno sconto del 10% e la possibilità di accedere all’Early Access che sarà disponibile circa due settimane prima del lancio, come da tradizione. Football Manager 22 sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass e Mobile il 9 novembre 2021, mentre la versione Touch per Nintendo Switch arriverà in un secondo momento.