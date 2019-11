Xbox Game Pass: i GDR saranno sempre più importanti secondo Phil Spencer

Sicuramente in questi passati giorni abbiamo parlato in maniera molto approfondita di Microsoft e della divisione Xbox. Per chi se lo fosse perso, durante la scorsa settimana è andato in onda il più grande Inside Xbox di quest’anno. Oltre alle varie case di sviluppo presenti durante l’evento anche altre figure di rilievo della divisione Xbox hanno preso parte alla kermesse. Tra di esse ovviamente non poteva mancare il capo della divisione ovvero il buon Phil Spencer che ha saputo parlare di qualche dettaglio riguardante l’Xbox Game Pass.

Durante le svariate interviste concesse durante la “fiera”, il leader dello studio americano ha rilasciato particolari novità sul futuro di questo tanto amato servizio. Oltre a vedere Xbox Game Pass come vero ponte tra Xbox Scarlet e Xbox One, secondo Phil molte migliorie potrebbero essere ancora fatte. Una di esse riguarda il genere dei GDR e della loro presenza sempre più significativa all’interno del catalogo. Stando a Spencer, infatti, i giochi di ruolo dovrebbero (e potrebbero?) diventare uno dei focus di Xbox Game Pass!

“Certamente i vari sparatutto in prima e terza persona hanno un certo appeal verso il pubblico. Tuttavia titoli come The Outer Worlds e anche il futuro Wasteland 3 potrebbero decretare un cambiamento radicale tra i gusti dei fan. Proprio perché il nostro obbiettivo è quello di diversificare e penso che concentraci su un genere come i GDR potrebbe rivelarsi una carta vincente!“

Sicuramente una dichiarazione simile potrebbe accontentare i fan di questo determinato genere. Vedere in futuro titoli come Jade Empire, Mass Effect e Knight of the Old Republic unirsi al catalogo Xbox Game Pass ci farebbe sicuramente più che piacere. Voi cosa ne pensate di queste particolari dichiarazioni di Phil Spencer? Fateci sapere la vostra come sempre attraverso la sezione dei commenti del sito! Inoltre se siete curiosi di sapere la line-up completa del servizio Microsoft al seguente link potrete trovare tutto!