Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi che verranno aggiunti su console ad aprile 2020

Come ogni mese, il già ricco catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass continua ad espandersi. Non è passato molto tempo da quando la ludoteca del servizio era stata rimpolpata durante l’ultimo Inside Xbox, ma ecco che giunti a metà mese una nuova infornata di titoli è pronta a debuttare sulle console di casa Microsoft. Insieme ai vari Journey to the Savage Planet e Alvastia Chronicles, si andranno quindi ad aggiuntere ben cinque nuovi titoli.

Tra i giochi che verranno aggiunti a partire da domani 16 aprile troviamo i seguenti videogiochi:

The Long Dark – 16 aprile

Gato Roboto – 21 aprile

Deliver us to the Moon – 23 aprile

HyperDot – 30 aprile

Levelhead – 30 aprile

Il primo dei titoli che verrà aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass è The Long Dark, il survival che vi lascerà al freddo, circondati da diverse minacce escogitate da Madre Natura stessa. Un’esperienza riflessiva e colma di esplorazione che sfida i giocatori a pensare da soli mentre esplorano un vasto deserto ghiacciato. Il 21 aprile seguirà l’arrivo di Gato Roboto, il simpatico titolo indipendente in bianco e nero che mischia teneri gattini e armature da mecha.

Il 23 aprile esordisce su console Deliver Us to the Moon, un thriller fantascientifico ambientato in un apocalittico prossimo futuro dove le risorse naturali della Terra sono esaurite. Un astronauta viene inviato da solo sulla luna in una missione per salvare l’umanità dall’estinzione. A fine mese sarà invece il turono di una doppietta di indie davvero imperdibili; HyperDot, un titolo che metterà alla prova l’abilità dei giocatori con ben 100 livelli, e Levelhead, un gioco basato sul crafting che permetterà ai giocatori di esplorare un mondo tramite delle spedizioni avvenuturose e sempre sorprendenti.