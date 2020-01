Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di Gennaio 2020, c’è anche A Plague Tale

Xbox Game Pass, il servizio videoludico a sottoscrizione di Microsoft, non si ferma un attimo. Durante questo mese erano già stati aggiunti Children of Morta, Frostpunk, GTA V, Sword Art Online Fatal Bullet e Tekken 7, ma quest’oggi il sempre attivo Major Nelson ha svelato che altri quattro titoli si aggiungeranno al catalogo e tra questi vi è pure A Plague Tale Innocence, uno dei titoli più apprezzati del 2019.

Più precisamente, i titoli che si aggiungeranno a Xbox Game Pass sono:

A Plague Tale Innocence: disponibile su Xbox One a partire dal 23 gennaio 2020

Indivisibile: disponibile su Xbox One a partire dal 23 gennaio 2020

Sea Salt: disponibile su Xbox One a partire dal 30 gennaio 2020

Fishing Sim World Pro Tour: disponibile dal 30 gennaio 2020

Vediamo invece ora tutti i giochi aggiunti questo mese su Xbox Game Pass:

Frostpunk (PC e Xbox One)

Children of Morta (PC e Xbox One)

GTA V (Xbox One)

Sword Art Online Fatal Bullet (Xbox One)

Tekken 7 (Xbox One)

A Plague Tale Innocence (Xbox One)

Indivisible (Xbox One)

Sea Salt (Xbox One)

Fishing Sim World Pro Tour (Xbox One)

Dopo questi non dovrebbero essere aggiunti altri giochi al servizio di Microsoft per il mese in corso, ma la società di Redmond e, in particolar modo, la sua divisione Xbox ci hanno abituati a ricevere alcune sorprese; un esempio lampante è stato GTA 5, inserito a sorpresa nel servizio un paio di settimane. Una cosa comunque è certa, si è trattato di un mese notevole con aggiunte di alto livello, sopratutto nel lato AA e indie.

Se volete conoscere la lista completa dei giochi disponibili su Xbox Game Pass, vi basta raggiungere il nostro articolo dedicato.