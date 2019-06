Xbox Game Pass: ecco i giochi di giugno 2019 per Xbox One e PC

Xbox Game Pass accoglie quattro nuovi giochi nel corso dei prossimi giorni di giugno 2019 su Xbox One e PC. Ecco quali sono.

Xbox Game Pass è probabilmente uno dei migliori servizi gaming disponibili al momento sul mercato e uno dei motivi è da trovarsi nella regolare aggiunta di videogiochi di qualità al catalogo. Oggi, scopriamo quali sono i titoli che saranno aggiunti nei prossimi giorni di giugno 2019 sia per la versione Xbox One che per la versione PC.

Oltre ai 26 titoli già aggiunti nelle scorse settimane, nell’arco dei prossimi sette giorni avremo modo di giocare con altri quattro prodotti. Vediamo assieme quali sono:

Resident Evil: Revelations – 20 giugno, Xbox One

Rare Replay – 20 giugno, Xbox One

Torment: Tides of Numenera – 27 giugno, PC

Goat Simulator – 27 giugno, PC e Xbox

"We're adding four more games very soon" – Xbox Game Pass (us) pic.twitter.com/qE49MRQ2WO — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 19, 2019

L’Xbox Game Pass continua quindi ad espandersi, sia in versione console che in versione PC: quest’ultima è una recente aggiunta all’interno dei pacchetti di servizio di Microsoft, ed è da poco entrata in fase beta. Se non sapete esattamente come funzioni su PC, potete controllare la nostra guida che vi indica prezzo, giochi disponibili e come istallare il servizio: trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di questi quattro nuovi titoli? Vi interessano, oppure avreste preferito vedere altro?