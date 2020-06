Xbox Game Pass: aggiunti quattro nuovi giochi gratis a fine giugno

Dopo che Microsoft aveva annunciato in ritardo i primi giochi ad arrivare su Xbox Game Pass per il mese di giugno, la casa di Redmond ha appena svelato altri quattro titoli che raggiungeranno il servizio in abbonamento a fine mese. Come sempre, si tratta di titoli in arrivo sia sul catalogo Xbox One che PC e tra questi possiamo trovare produzioni del calibro di: Night Call, Observation, Streets of Rogue e The Messenger.

Night Call, che è stato immesso all’interno del catalogo proprio durante la giornata di oggi, è un gioco indie che mette il giocatore nei panni di un tassista parigino. Tra le storie dei clienti che vi troverete a portare in giro per la capitale francese, il tassista si troverà immischiato nelle indagini su alcuni strani omicidi. Observation invece, arriverà su Xbox Game Pass domani 25 giugno e si tratta di una storia fantascientifica dove un’intelligenza artificiale dovrà aiutare l’ultimo dei sopravvissuti dell’equipaggio di una missione spaziale non andata a buon fine.

Il terzo titolo, sempre in arrivo il 25 giugno sarà Street of Rogue, un rogue-lite tutto basato sulle scelte fatte dai giocatori partita dopo partita. Si tratta di un titolo che prende molte delle sue ispirazioni ai più importanti top down shooter e da alcuni elementi da gioco di ruolo. Sempre il 25, si conclude con The Messenger, uno degli indie più apprezzati degli ultimi anni. Un action platform che vi porterà a viaggiare nei meandri spazio temporali nei panni di un giovane ninja.

Questi sono gli ultimi quattro giochi che verranno aggiunti a brevissimo nel sempre più ricco e variegato catalogo di Xbox Game Pass. Non ci resta che attendere il prossimo mese per scoprire quali saranno le novità che verranno inserite. Cosa ne pensate dei nuovi giochi che stanno per esordire su Xbox Game Pass? Quale dei quattro titoli vi incuriosisce di più?