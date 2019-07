Xbox Game Pass: ecco i giochi in arrivo nella seconda metà di luglio

Xbox Game Pass si aggiorna ancora una volta e si prepara ad accogliere una serie di nuovi gioco all'interno del proprio catalogo: ecco la lista.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass, è in continua espansione. Il suo catalogo di giochi si amplia ancora una volta a partire da oggi, continuando a rivelare qualche sorpresa anche nei prossimi giorni. Vediamo insieme cosa ci aspetta durante questa seconda metà di luglio.

Per iniziare, da oggi, mercoledì 17 luglio, è disponibile Night Call per gli abbonati PC. Si tratta di un gioco investigativo nel quale interpretiamo un tassista parigino. Un detective corrotto ci vuole addossare la colpa di una serie di omicidi e l’unico modo per impedirlo è risolvere il mistero. Durante i turni notturni, si devono raccogliere indizi dai racconti dei passeggeri del taxi.

Domani, giovedì 18 luglio, sarà messo a disposizione anche Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, unicamente per i giocatori console. Si tratta del capitolo conclusivo dell’amata serie di stealth di Hideo Kojima. Inoltre, sempre domani, sarà rilasciato The Banner Saga 3, sia per PC che per console, ovvero il capitolo conclusivo della serie gdr-tattica ambientata in un mondo fantasy d’ispirazione vichinga.

For the King (sia su PC che su Xbox One): un gioco di ruolo strategico, con elementi rogue-like, giocabile sia in single-player che in multigiocatore, sia online che co-op.

(sia su PC che su Xbox One): un gioco di ruolo strategico, con elementi rogue-like, giocabile sia in single-player che in multigiocatore, sia online che co-op. Killer Instinct Definitive Edition (sia PC che Xbox One): il leggendario picchiaduro nella sua versione migliore, include 26 personaggi dalle stagioni 1, 2 e 3.

(sia PC che Xbox One): il leggendario picchiaduro nella sua versione migliore, include 26 personaggi dalle stagioni 1, 2 e 3. Resident Evil 4 (solo Xbox One): la versione rimasterizzata in 1080p con frame rate migliorato del capolavoro horror di Capcom.

Diteci, cosa ne pensate di questa aggiunte all’Xbox Game Pass? Questi nuovi titoli in arrivo vi interessano, oppure avreste preferito altro?