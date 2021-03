Xbox Game Pass: grosso tripla A in arrivo secondo un’insider

Outriders potrebbe a breve aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando al teaser diffuso dall’account Twitter ufficiale del servizio. Come accade infatti da diverso tempo, Microsoft lancia dei piccoli segnali per dare una sorta di anticipazione in merito ai nuovi titoli che saranno disponibili per tutti gli abbonati.

Perché questa volta si punta su Outriders? Nella mail di Melissa McGamePass si fa chiaramente riferimento ad un nuovo titolo in arrivo ma non solo: nella missiva digitale infatti l’incaricata chiede se anche gli altri impiegati hanno notato cose strane in ufficio, come ad esempio un misterioso segnale comparso in lontananza. Il teaser si chiude con Melissa che chiede se sia lei l’anomalia in questa situazione. Tutti elementi che sono ovviamente presenti nel nuovo looter shooter sviluppato da People Can Fly e pubblicato dalla divisione europea di Square Enix.

Outriders potrebbe dunque aggiungersi fin dal day one a Xbox Game Pass. Si tratterebbe di una mossa da novanta di Microsoft, che in pochissimi giorni arricchirebbe così il suo catalogo di titoli importanti dopo l’acquisizione di Bethesda che ha introdotto ben 20 giochi del publisher e sviluppatore del Maryland. Il videogioco è infatti un Tripla A, su cui l’attenzione della stampa mondiale è rivolta oramai da diverso tempo, complice anche la demo messa a disposizione negli utenti nelle scorse settimane. Anche se gli indizi ci sono tutti, resta una piccola questione da risolvere: lo sparatutto arriverà solo su console Xbox oppure anche i giocatori PC potranno godere di questa nuova aggiunta?

There's probably a hint about a game in here somewhere honestly we can't even keep up with all the announcements lately pic.twitter.com/Qz6LmX1Cs4 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 12, 2021

L’uscita di Outriders è prevista per il primo aprile 2021. Il looter shooter arriverà su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows e anche su Google Stadia. Se volete saperne di più vi invitiamo ovviamente a leggere la nostra anteprima, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.