Visto l’arrivo di Baldur’s Gate 3 e dell’enorme hype che si è creato intorno al gioco era abbastanza normale che Microsoft pensasse di inserire i primi due Baldur’s Gate all’interno dell’abbonamento Xbox Game Pass. A ogni modo, l’aggiunta, è stata praticamente improvvisa e nessuno l’aveva accennato nei giorni precedenti.

BREAKING:#XboxGamePass According to a push notification that some subscribers are receiving, it looks as though Baldur's Gate I and Baldur's Gate II are coming to Game Pass! This has happened two other times this year with Shadow Warrior 3 Definitive Edition and Maquette, and… pic.twitter.com/fdbqvfjoi4 — Game Pass Tracker (@gamepasstracker) August 2, 2023

I giochi, in realtà, non sono ancora all’interno del servizio, ma a molti utenti è già arrivata la notifica di disponibilità, ciò significa che è molto probabile che stiano per arrivare. Per chi non ha mai avuto modo di giocare Baldur’s Gate, questa potrebbe essere una buona idea per provare quelli vecchi, anche se è meglio precisare che la tipologia di gioco è leggermente differente, essendo sostanzialmente dei CRPG in real time.

Vi faremo sapere qualora ci fossero novità su una loro possibile aggiunta all’interno del servizio, indicandovi anche la disponibilità esatta. Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3, terzo capitolo del franchise, uscirà domani in versione completa in tutto il mondo. La recensione arriverà con estrema calma durante il mese di agosto, così da potervi presentare un lavoro completo e approfondito come è giusto che sia.