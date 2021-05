Xbox Game Pass: in arrivo una nuova IP clamorosa al day one

L’Xbox Game Pass è un servizio che, nel corso degli anni, si è evoluto ed espanso a dismisura. Il lavoro che sta portando avanti Microsoft è davvero invidiabile, con una costanza di nuove uscite che lascia davvero sempre parecchio sopresi gli appassionati che sono sempre in cerca di nuove esperienze. Con la possibilità di giocare ai grandi titoli degli Xbox Game Studios (ma non solo) al day one, inoltre, l’offerta è ormai imperdibile.

In una recente intervista con la redazione di GamesRadar, Il capo del servizio Xbox Game Pass, Ben Decker, ha dichiarato a sorpresa che è in arrivo un nuovo gioco non ancora annunciato che si trova attualmente in lavorazione in uno dei tanti studi di Microsoft. Non è stato rivelato niente di specifico, se non che, a detta di Decker questo nuova IP in arrivo sul Game Pass sarà in grado di entusiasmare a dismisura gli appassionati.

“Il 55% degli appassionati ha affermato che il motivo principale per cui si iscrivono ad Xbox Game Pass è per ottenere nuovi giochi nel giorno dell’uscita. Per questo abbiamo fatto diversi investimenti. Abbiamo 23 studi tra Xbox e Bethesda che lavorano su saghe come Halo, Forza, Fallout e una nuova IP di cui non abbiamo ancora parlato che vi lascerà a bocca aperta. Possiamo fornire tutto questo nel Game Pass fin dal primo giorno”, ha dichiarato Ben Decker.

Di cosa starà parlando il capo di Xbox Game Pass? Di sicuro sembra che questa nuova IP sia un qualcosa di molto grosso, se così non fosse non sarebbe stata accostata dallo stesso Decker a grandi saghe storiche come quelle di Halo, Forza e Fallout. Non ci resta che pazientare e scoprire quale sarà questa nuova IP che ci lascerà a bocca aperta.