Xbox Game Pass: in arrivo una valanga di nuovi giochi, ecco quali

Xbox Game Pass prende sempre più piede, e questo grazie ad un catalogo di giochi disponibili sempre più grande e ricco di esperienze adatte ad ogni tipo di giocatore. In questi istanti Microsoft ha annunciato una valanga di nuovi titoli in arrivo, molti dei quali debutteranno nel servizio a partire dal day one.

Tra questi titoli vale menzionare l’arrivo di Aragami 2 e Skatebird, entrambi titoli molto attesi da una folta schiera di appassionati di questo genere di esperienze semi-indipendenti. Aragami 2 è il seguito del molto apprezzato stealth, mentre Skatebird aggiunge quel pizzico di follia tra simpatici uccellini e skateboard.

Impossibile non citare anche l’arrivo di Sable, il meraviglioso titolo indipendente che arriverà in esclusiva sulle piattaforme Microsoft a partire da fine mese.

If you wanted games to stop coming soon, you'll have to keep waitinghttps://t.co/YNuB8y8DvH pic.twitter.com/YK2TviZaws

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) September 14, 2021