Xbox Game Pass: in Giappone il servizio è sponsorizzato dalle Vtuber

Da quando il marchio Xbox è approdato nell’industria videoludica, non è mai riuscito ad affermarsi del tutto in terra nipponica. Soprattutto durante la generazione Xbox One, Microsoft fece molta più fatica a piazzare numeri di console in Giappone. Ora, sembra che le cose stiano leggermente migliorando, con un marketing da parte di Microsoft che sembra voglia tornare a puntare molto al mercato orientale, soprattutto grazie all’offerta unica che propone il servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

La cosa che ha destato sicuramente della curiosità in queste ore, è il metodo che ha scelto Microsoft per sponsorizzare il proprio servizio Xbox Game Pass in Giappone. Un paio di Vtubers, infatti, hanno dedicato un ampio spazio all’interno del loro canale YouTube per il servizio in abbonamento. Le Vtuber in questione: Shishiro Botan e Himemori Luna sono tra le più popolari streamer in terra nipponica in questo momento.

Il fenomeno delle Vtuber è ormai emerso in rete da qualche anno, ma solo di recente sta avendo un grosso boom. A differenza di mostrarsi in presenza durante una diretta streaming, questi curiosi creatori di contenuti preferiscono utilizzare degli speciali programmi per prendere le sembianze di personaggi che sembrano essere usciti direttamente da un anime. I numeri che sta facendo segnare questo fenomeno sono pesantemente in crescita, con Microsoft che ha deciso di seguire questo trend facendo pubblicizzare l’Xbox Game Pass in questa particolare formula nel Sol Levante.

Entrambe le dirette trasmesse dalle Vtuber in questione hanno sviscerato in poco più di un ora molte delle feature e dei giochi presenti all’interno di Xbox Game Pass. Il risultato è decisamente curioso, e dimostra quanto Microsoft voglia spingere sul mercato nipponico ora che Xbox Series X|S hanno debuttato in tutto il mondo.