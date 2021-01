Xbox Game Pass includerà i giochi Ubisoft?

Xbox Game Pass Ultimate potrebbe includere nella sua offerta Ubisoft+. A dirlo è un noto giornalista di Windows Central, Jez Corden. Certamente, la notizia può sembrare plausibile, considerando che di recente anche il servizio in abbonamento di Electronic Arts, EA Play, è stato aggiunto a Xbox Game Pass Ultimate, garantendo all’utenza l’accesso a versioni complete di giochi del catalogo EA senza costi aggiuntivi.

Corden ne ha parlato pubblicamente proprio sul suo profilo Twitter, scrivendo: “Ho visto dei rumor sull’eventualità che Ubisoft + si unisca a Xbox Game Pass Ultimate. Penso che ci siano grandi possibilità che questo possa essere vero, da ciò che ho sentito anch’io. Immagino che possa trattarsi di una raccolta o di una selezione di giochi non molto recenti, ma in fin dei conti sono successe cose anche più folli”, dichiara il giornalista, aggiungendo ancora: “Ho sempre pensato che EA Play sarebbe stato un tier extra di Game Pass, invece l’hanno inserito così com’è nell’abbonamento attuale. Staremo a vedere come andranno le cose”.

I imagine it would be a vault or smaller slice of older games, but crazier things have happened. I always thought EA Play would be an extra tier of Game Pass, but they just rolled that bad boy right in. Guess we'll see. — Jez (@JezCorden) December 30, 2020

Non è un segreto che Microsoft sia ben disposta ad instaurare partnership con altri servizi in abbonamento, considerando che ai membri di Xbox Game Pass sono stati offerti anche sei mesi di Spotify e una prova di 30 giorni con Disney+. Tuttavia, è bene precisare che Ubisoft + offre l’accesso illimitato a un catalogo di oltre 100 giochi Ubisoft, nonché l’accesso al dayone dei nuovi titoli sul mercato. Il tutto ad un costo di per 14,99€ mensili. Attualmente, tale servizio è disponibile solo su PC e piattaforme di gioco cloud e non su console.

Sarebbe fantastico poter accedere a giochi come Assassin’s Creed Valhalla grazie a Xbox Game Pass Ultimate, che consente l’accesso ad un ampio catalogo di giochi, ad un prezzo di 12,99€ al mese. A differenza dell’abbonamento base, il cui prezzo è 9,99€, Xbox Game Pass Ultimate include anche Xbox Live Gold, per poter giocare online e consente anche di accedere ai giochi EA Play. Questo servizio, così al completo, sarebbe perfetto per le nuove console Xbox, specialmente su Xbox Series S, la console all digital di casa Microsoft, ideale per godersi questo cospicuo servizio. Ma a questo punto, il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate potrebbe aumentare? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.