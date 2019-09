Xbox Game Pass: tutte le novità da Inside Xbox

Durante l'Inside Xbox attualmente in corso sono stati annunciati nuovi titoli per Xbox Game Pass, come Jump Force e Bloodstained.

A distanze di poche ore dallo scoppiettante State of Play, in cui abbiamo potuto finalmente osservare più da vicino l’attesissimo The Last of Us 2, si sta attualmente svolgendo anche Inside Xbox, appuntamento dedicato alle ultime novità sulle piattaforme di Microsoft. Tale evento si è rivelato anche il palcoscenico perfetto per annunciare alcune interessantissime aggiunte al Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento del colosso americano che permette di giocare ad una marea di titoli pagando solamente un prezzo mensile.

Tra le new entry del catalogo possiamo trovare dei titoli di assoluto rispetto come Jump Force e Bloodstained, ma anche qualche gloria di diversi anni fa come, ad esempio, Saints Row 4.

Su Xbox One sono stati annunciati Jump Force, Bloodstained e Lego Worlds, con i primi due disponibili fin da ora, mentre su PC nelle prossime settimane arriveranno Dirt Rally 2.0., Bad North, City Skyline e Saints Row 4. Xbox Game Pass che si espande quindi su entrambe le piattaforme su cui è attualmente disponibile con titoli decisamente interessanti, che vanno a coprire un largo ventaglio di generi diversi.

Potete comunque osservare l’incredibile catalogo orchestrato da Microsoft per PC e Xbox One nella sua interezza direttamente a questo link.

Che ne pensate di questa notizia, i titoli aggiunti oggi al grande catalogo di Xbox Game Pass sono di vostro gradimento?

Quale tra le diverse novità vi ha entusiasmato maggiormente e vi ha convinto ad iscrivervi al servizio in abbonamento di Microsoft? Raccontateci le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti!