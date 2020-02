Xbox Game Pass: Kingdom Hearts 3 è tra i nuovi giochi di febbraio 2020

Risulta ormai un dato di fatto che Microsoft ha fatto centro con il servizio Xbox Game Pass. In poco meno di 3 anni questo prodotto ha saputo soddisfare i giocatori di tutto il mondo, dando la possibilità di provare ottime opere videoludiche. Il continuo supporto e l’aggiunta di titoli sempre più di rilievo hanno reso questo servizio in abbonamento irresistibile. Se prendiamo in considerazione soltanto l’attuale mese possiamo ritenerci più che soddisfatti visto l’aggiunta di titoli come Final Fantasy XV, Wolfenstein Youngblood e Indivisible.

Tuttavia stando ad una notizia “appena sfornata”, il mese di Febbraio continuerà ad essere a dir poco meraviglioso per i vari abbonati Xbox Game Pass. Durante i prossimi giorni altri 5 titoli si uniranno alla libreria videoludica del servizio Microsoft. Tra queste opere si possono contare sia titoli minori che maggiori. Dopo i vari rumor usciti nelle scorse ore Yakuza Zero debutterà nei prossimi giorni su Game Pass. Il prequel di Yakuza arriverà sul servizio Microsoft a partire dal prossimo 26 Febbraio (sia su One che su PC).

Ma il titolo SEGA non sarà l’unico “pezzo grosso” delle new-entry Xbox Game Pass. Insieme a Yakuza Zero arriveranno anche Two Points Hospital ( 25 Febbraio), Wasteland Remasterd (25 Febbraio), Jackbox Party Pack 3 (27 Febbraio), Ninja Gaiden 2 (20 Febbraio) ed infine Kingdom Hearts 3 (25 Febbraio). Sicuramente delle nuove entrate che sapranno tenere impegnati tutti i vari abbonati Xbox Game Pass durante le prossime settimane.

Quasi tutti i titoli usciranno sia su Game Pass per Xbox che su quello per PC. L’unica differenza sarà che i vari utenti PC al posto di Ninja Gaiden 2 riceveranno Indivisible. Fateci sapere cosa ne pensate voi di queste nuove entrate e se siete soddisfatti del servizio Xbox Game Pass. Vi ricordiamo che Game Pass è un servizio in abbonamento attualmente disponibile soltanto sulle piattaforme Microsoft (Xbox One e Windows 10).