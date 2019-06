Xbox Game Pass, ecco quali giochi lasceranno il catalogo a Giugno

Come di consueto alcuni giochi lasceranno a fine mese Xbox Game Pass: scopriamo insieme quali e quanti sono questi titoli!

In questo periodo di E3 2019 hanno fatto in particolare grande scalpore le notizie riguardanti Xbox Game Pass. Tra uno sbarco finalmente definitivo su PC e una grande infornata di nuovi titoli il servizio in abbonamento di Microsoft è infatti più ricco che mai. Sempre durante la conferenza di Microsoft alla celebre kermesse di Los Angeles è stato inoltre svelato un nuovo abbonamento, chiamato Xbox Game Pass Ultimate, che insieme al classico pass contiene anche un abbonamento a Xbox Live Gold.

Purtroppo, come è oramai una prassi per questi servizi in abbonamento, mentre alcuni titoli entrano nella grande libreria offerta, altri invece la lasciano. In questo caldo, caldissimo Giugno sono esattamente 5 i titoli che abbandoneranno, forse solo momentaneamente, Xbox Game Pass.

Senza perderci troppo in fronzoli ecco i 5 giochi in questione: