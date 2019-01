Xbox Game Pass: le aggiunte di gennaio 2019

Il 2018 è stato un anno davvero importante per Microsoft se si considerano tutti i cambiamenti attuati dalla politica di Spencer. Nuovi studi sono entrati a far parte della famiglia Xbox, è stato introdotto il tanto richiesto supporto mouse e tastiera e l’Xbox Game Pass è cresciuto in maniera semplicemente grandiosa, introducendo tutte le esclusive sin dal day one all’interno dell’abbonamento.

Dopo l’X018 di novembre, il servizio è cresciuto ulteriormente, dando prova concreta della volontà di portare sempre più titoli importanti e richiesti. Tanti tripla A stanno finalmente entrando e molti indie game sono stati inseriti dall’uscita come Ashen, Mutants e Below. Oggi andremo ad analizzare tutte le uscite di gennaio 2019, in parte già annunciate da Major Nelson in persona.

3 gennaio

Life is Strange 2: Episodio 1

Con Life is Strange 2: Episodio 1, Microsoft è riuscita a inserire nel proprio catalogo tutti i capitoli della serie di Dontnod Entertainment – chissà magari sono inidizi su una possibili acquisizione . Nel primo episodio del secondo capitolo di Life is Strange 2, impersoniamo per la prima volta i fratelli Daniel e Sean Diaz, in fuga da casa dopo un evento tragico che li ha colpiti.

Microsoft ha tenuto a specificare che arriveranno anche tutti gli altri episodi che usciranno, non è ancora chiaro se già dal day one o poco dopo.

Ark: Survival Evolved

Ark è un videogioco survival prevalentemente online prodotto e sviluppato da Studio WildCard. Pur essendo un titolo che ha subito diverse problematiche a causa del suo comparto tecnico, è riuscito comunque a essere un successo commerciale grazie alla community. Le meccaniche di gameplay, infatti, funzionano e se giocato con gli amici riesce a garantire tantissime ore di divertimento e svago.

Nel gioco è possibile cavalcare dinosauri, produrre armi, case ed equipaggiamento di vario genere. Esplorare, cacciare ed eliminare i giocatori avversari. Un mondo aperto liberamente a nostra disposizione.

Farming Simulator 2017

Anche se da poco è uscito Farming Simulator 2019, l’edizione precedente non è assolutamente da sottovalutare, anche perché parliamo senza ombra di dubbio di uno dei migliori simulatori agricoli in circolazione.

Chiariamo: non è mai stato e non è un gioco dal semplice approccio. Richiede infatti dedizione e tempo per essere approfondito e capito, ma una volta fatto può entrare di diritto tra i videogiochi che rubano il più alto numero di ore e tempo.

7 gennaio

Absolver

Absolver è una di quelle occasioni da sfruttare con il catalogo Xbox Game Pass. Si tratta di un titolo particolarmente originali. Nel gioco si impersonano le Guide, dei sovrani appartenenti a un impero chiamato Adal.

È possibile esplorare un mondo vario e desertico alla ricerca di equipaggiamento, battendosi in duelli picchiaduro 3vs3 o 1vs1. Un picchiaduro atipico che merita assolutamente una prova su strada!

10 gennaio

Aftercharge

Annunciato già all’X018 come nuova aggiunta al catalogo, Aftercharge merita di essere provato grazie al servizio. Si tratta di un gioco online competitivo 3vs3 in cui, impersonando dei Robot bisogna combattere delle Guardie incredibilmente forti e sostanzialmente invincibili, anche essere impersonate dai giocatori.

Le meccaniche di gameplay sono vagamente riconducibili a Dead by Daylight. I Robot sono incaricati di sabotare dei generatori, mentre le Guardie devono impedirlo.

Just Cause 3

Un’altra grande annuncia di questo mese è Just Cause 3, terzo capitolo della fortunata saga di Avalanche Studios che ha da poco rilasciato il quarto capitolo della saga. Il terzo episodio ha sofferto un po’ sotto il profilo tecnico su console, ma le varie patch e miglioramenti lo hanno reso tutto sommato godibile e divertente.