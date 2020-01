Xbox: ricavi in calo, ma Game Pass e Xbox Live sono un grande successo

Microsoft ha recentemente rilasciato i risultati finanziari per il secondo quarto dell’anno fiscale 2019-2020, svelando un aumento dei ricavi (36.9 miliardi di dollari). La sezione videogame ha invece visto un calo del 21% nei ricavi: si tratta di un risultato atteso visto che gli sforzi si sono spostati verso Xbox Series X, senza dimenticare che il numero di giochi in uscita è in diminuzione, poiché gli sviluppatori di terze parti si stanno preparando alla nuova generazione di console.

Game Pass e Live, i due servizi per console e PC, riescono però a controbilanciare in modo parziale le perdite. Il CEO, Satya Nadella, ha infatti confermato che gli iscritti a Xbox Game Pass sono “più che raddoppiati in questo quarto”. Inoltre, Nadella ha confermato che la società ha raggiunto “un nuovo record di utenti attivi su base mensile per Xbox Live”. Non sono stati forniti dati precisi, ma possiamo affermare che la situazione del lato videoludico di Microsoft è più che solida.

Non è affatto una sorpresa che i servizi di Microsoft stiano ottenendo un tale successo. In particolar modo se parliamo di Xbox Game Pass, la qualità e quantità proposta dal servizio di Redmond è innegabilmente elevata. L’espansione verso il mondo PC ha inoltre fatto molto bene alla piattaforma, ampliando ancora di più il pubblico.

Una cosa è certa: la prossima generazione di console dovrà combattere sopratutto in termini di servizi e non solo più sull’hardware e sulle esclusive, come accaduto fino a pochi anni fa. Diteci, voi siete iscritti a Game Pass? Quanti giochi siete riusciti a provare proprio perché li avete scoperti tramite il servizio?

Game Pass non influenza solo i risultati finanziari ma, come affermato da Ninja Theory, è in grado di condizionare anche il modo in cui sono sviluppati i videogiochi.