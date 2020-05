Xbox Game Pass, MechWarrior 5 entra a sorpresa nel catalogo PC

A sorpresa e senza annunci particolari ci è stato comunicato, direttamente dall’App Xbox Game Pass, che MechWarrior 5 Mercenaries è disponibile sul servizio in abbonamento dedicato al catalogo PC. MechWarrior è la popolare saga videoludica dedicata ai Mech della serie di giochi da tavolo Battle Tech, di cui fanno parte anche MechCommander e Battletech.

Il quinto capitolo è arrivato a fine 2019 in esclusiva PC, introducendo anche il supporto al ray tracing RTX. Si tratta del quinto capitolo di una serie nata nel 1989. Da oggi, se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass PC o Xbox Game Pass Ultimate, potete scaricare gratuitamente e giocare a MechWarrior 5 Mercenaries, un’opportunità importante per chi ha sempre voluto acquistarlo o provarlo.

Vi ricordiamo che nel corso del mese di maggio verranno aggiunti su PC anche i seguenti titoli: Halo 2 Anniversary – attraverso la Master Chief Collection -, Final Fantasy IX ed Endless Legend. A lasciare il Game Pass PC saranno Imperator: Rome, The Banner Saaga, Rise of the Tomb Raider, West of Loathing e Wolfenstein II.

Verranno aggiunti altri giochi a maggio, non esiteremo ad aggiornare l’articolo qualora dovessero arrivare nuove informazioni sui prossimi titoli inseriti nell’abbonamento Xbox Game Pass PC. Vi ricordiamo, inoltre, che MechWarrio 5 Mercenaries non è disponibile su Xbox One, essendo un’esclusiva PC, di conseguenza non sarà disponibile su Xbox Game Pass per console. Un altro consiglio è di giocarlo, se possibile, con una joystick opportuno o, al massimo, con un gamepad, così da sfruttare al massimo il divertimento offerto da questo quinto capitolo. Il gioco sarà disponibile fino a quando Microsoft non deciderà di rimuoverlo, ma il nostro consiglio è comunque quello di cominciare a giocarsi sin da subito, così da non doversene pentire nel corso dei prossimi mesi. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa aggiunta inaspettata e se prenderete in considerazione l’idea di provarlo.