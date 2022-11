Fin da quando è nato Xbox Game Pass, in molti si sono incuriositi delle svariate sfumature presenti all’intero del servizio in abbonamento. Non vi è alcun dubbio che, al giorno d’oggi, si tratti del servizio videoludico più completo e interessante che ci sia sul mercato. Tra grandi titoli disponibili fin dal day one fino ad esperienze più sperimentali, il Game Pass è il metodo perfetto per avere sempre qualcosa con cui giocare, ma quanto è disposta a spendere Microsoft per aggiungere un gioco all’interno del proprio servizio?

Questo dettaglio sul servizio della casa di Redmond non è mai stato chiarito in via ufficiale e definitiva, ma stando a quanto è stato scovato su Linkedin sembra che un dipendente Microsoft abbia svelato alcune stime molto interessanti. Parliamo di Ben Favreau, colui che copre il ruolo di Senior Content Planner e che, mese dopo mese, ha il compito di andare ad aggiungere sempre nuove esperienze all’interno di Xbox Game Pass.

È proprio l’account Linkedin di Favreau a darci un chiaro indizio di quelle che sono le cifre che spende Microsoft per aggiungere nuovi giochi al proprio servizio in abbonamento. Come possiamo leggere sul social network, la compagnia di Redmond va ad offrire alle software house/publisher accordi che variano da meno di 1 milione di Dollari fino a superare addirittura i 100 milioni. Si parla comunque di stime, con Favreau che non specifica come tali accordi possono variare di esperienza a esperienza.

Xbox Game Pass deals range from $1 million to $100 million. pic.twitter.com/OnWP9dsuGx — Timur222 (@bogorad222) November 22, 2022

Si tratta di numeri molto alti, e che si vanno ad ingigantire ancora di più se pensiamo che nell’arco di un solo mese sono parecchio numerose le new entry all’interno del catalogo di Xbox Game Pass. Parliamo di almeno una quindicina di nuovi titoli al mese, senza contare le uscite al day one degli studi first party di Microsoft e dei team con cui la compagnia statunitense realizzare della partnership.