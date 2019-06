Xbox Game Pass per Nintendo Switch: Phil Spencer ci dice cosa ne pensa

Xbox Game Pass su Nintendo Switch? I rumor non hanno trovato conferma ma Phil Spencer, capo di Xbox, ci dice cosa ne pensa a riguardo!

L’E3 significa sempre notti insonni (almeno per chi lo vuole seguire in diretta), tanti trailer e, si spera, molte sorprese. Sopratutto, però, l’E3 significa un lungo periodo di rumor, in preparazione ai veri annunci. Spezzo non questi non trovano riscontro con quanto emerso in fiera, ma nondimeno sono interessanti e finiscono per attirare l’attenzione di tutti. Una delle voci più rumorose degli ultimi mesi voleva l’arrivo di Xbox Game Pass su Nintendo Switch: chiaramente così non è stato e quindi è stato chiesto a Phil Spencer cosa ne pensa a riguardo.

Il capo di Xbox ha spiegato che non è per nulla contrario a questa idea, visto che la filosofia di Microsoft ormai è raggiungere tutti i videogiocatori e non solo quelli di Xbox (e infatti si sta muovendo da tempo verso il PC e in futuro verso il mobile, con xCloud).

Vediamo le sue parole: “Amo il ruolo che Nintendo ricopre nell’industria. Amo il fatto che Minecraft Dungeons è stato annunciato da loro e che abbiamo un’ottima relazione. Inoltre ci sarà Banjo in Super Smash Bros. Ulimate. La piattaforma, però, è diversa abbastanza da Xbox da poter dire banalmente: “Okay, tutti questi giochi potrebbero girare lì”, quindi voi rispondereste: “Okay, li riprodurrete in stream allora?”.”

“Amo lo Switch per ciò che è, ma l’opportunità di focalizzarsi sulla piattaforma Android è la prima mossa più naturale. Inoltre, ci vorrà del tempo per perfezionare il tutto, quindi quello è il nostro focus attuale.” Ha poi continuato affermando che, pur apprezzando l’idea di giocare ai titoli Xbox in portabilità su Switch, per ora non è possibile pensare a un futuro del genere.

Voi cosa ne pensate? Credete che sarebbe un valore aggiunto per le due console la presenza di Xbox Game Pass su Switch?