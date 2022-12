Il 2022 di Xbox Game Pass termina in maniera abbastanza amara. Al di là dell’ottimo catalogo di giochi presenti all’interno del servizio, ci sono due titoli decisamente importanti che non saranno più disponibili entro al fine del mese. Stiamo parlando di Scarlet Nexus e Outer Wilds, oramai da diverso tempo presenti all’interno del catalogo. Si tratta di una perdita decisamente importante per tutti gli abbonati, che però avranno modo di consolarsi con un inizio 2023 davvero spettacolare.

Da diverso tempo si discute se Xbox possa essere la casa per i giochi prodotti in Giappone. La storia affonda le radici nell’origine del brand di Microsoft dedicato al gaming, che storicamente ha sempre avuto difficoltà a inserirsi nel mercato nipponico, per via della line-up di giochi proposti sulle console. Storicamente il marchio di Redmond è sempre stato più vicino ai giocatori occidentali. Oggi la situazione è molto diversa e sarà proprio l’inizio del 2023 a testimoniarlo.

Se da una parte Xbox Game Pass sta per perdere Scarlet Nexus, dall’altra nel primo mese del nuovo anno saranno disponibili tre, importanti giochi di stampo nipponico. Parliamo di Monster Hunter Rise e le nuove versioni di Persona 3 e Persona 4, che raggiungeranno in contemporanea anche le altre console e PC. Si tratta di tre prodotti di una certa caratura, che dimostrano come il servizio Microsoft sia indirizzato a crescere e soprattutto a offrire esperienze molto diverse tra di loro.

Il 2023 di Xbox sarà anche ricco di altri giochi, tutti inclusi ovviamente all’interno del Game Pass. Tra questi, i prodotti di maggior spessore sembrano essere Starfield e Redfall, le prime due esclusive Microsoft prodotte da Bethesda dopo l’acquisizione di Zenimax da parte di Redmond. Senza poi dimenticarsi di altri accordi con le terze parti, come per esempio STALKER 2. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.