Xbox Game Pass in arrivo su PS5 e Nintendo Switch?

Dopo che nei giorni scorsi Phil Spencer ha dichiarato di voler portare i servizi di Microsoft ovunque si trovino i giocatori, molti di quesi ultimi hanno cominciato a chiedersi se mai vedremo Xbox Game Pass sbarcare anche su altre piattaforme come per esempio: PlayStation 5 e Nintendo Switch. Per quanto riguarda la console ibrida Nintendo, già in passato si era parlato di possibilità di vedere il servizio Microsoft sulla console, ma per quanto riguarda PS5 il tutto sembra quasi utopia al momento.

In una recente intervista con la redazione di GameStar, proprio il capo della divisione Xbox, Phil Spencer ha voluto chiarire la situazione sui servizi Microsoft come Xbox Game Pass. Spencer ha dichiarato che il servizio ad abbonamento non arriverà su PlayStation 5, Nintendo Switch e Google Stadia perchè queste piattaforme non garantirebbero l’esperienza Microsoft al cento per cento a detta del capo della divisione Xbox.

“Le altre piattaforme non sono molto interessate ad avere la completa esperienza Xbox sui loro hardware. Noi, invece, vogliamo sempre farci trovare dove i giocatori vogliono che siamo ed è questo il percorso che stiamo seguendo. Sappiamo che quando un giocatore gioca ad uno dei nostri titoli si aspetta di avere la community Xbox Live, gli obiettivi e il Game Pass; un’opzione per dove ho si trovano tutti i nostri giochi first party” queste le parole di Phil Spencer.

Al momento quindi difficilmente vedremo il servizio Xbox Game Pass su altre piattaforme al di fuori dall’ecosistema Xbox; anche se va ricordato che Microsoft ha già portato il proprio xCloud su dispositivi mobile e da settembre arriverà anche su PC. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Phil Spencer sul Game Pass?