Xbox Game Pass punzecchiato da Josef Fares, meglio la strategia Sony

Xbox Game Pass è probabilmente uno dei servizi meglio riusciti del gaming moderno. Pagando è possibile accedere ad una libreria composta da centinaia e centinaia di titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox potendo quindi scaricarli e riprodurli quante volte vorrete, purché voi abbiate attivo l’abbonamento. Usufruendo di questo servizio avrete a disposizione sconti sui giochi presenti nel catalogo, una offerta decisamente interessante per tutti i videogiocatori. C’è però chi ha voluto punzecchiare tutto questo, stiamo parlando di Josef Fares, regista, sceneggiatore e autore di videogiochi famoso per aver dato vita a quella piccola perla di A Way Out, disponibile tra l’altro nell’Xbox Game Pass.

Fares ha dichiarato che il servizio è indubbiamente interessante, tuttavia ha da sempre preferito la strategia della rivale Sony, più incentrata a sviluppare nuove e grosse IP basate principalmente sulla narrazione e sul single player. Sappiamo bene come l’azienda nipponica e Microsoft abbiano adottato piani differenti l’una dall’altra, la prima si attiene al modello di console tradizionali mentre la seconda sembra adottare un approccio basato sul servizio indipendente dalla piattaforma di utilizzo, Xbox Game Pass appunto.

Ha inoltre aggiunto che la strategia da “Netflix dei videogiochi” è intrigante e, sebbene Microsoft non abbia troppe esclusive First Party, sarà interessante vedere in futuro come si evolverà la situazione. Fares semplicemente si trova un po’ titubante in quanto non è ancora sicuro di cosa sia in grado di apportare. Il regista ha dichiarato che al momento è più un fan della strategia di Sony. “Mi piacciono di più i giochi molto impostati sulla storia e le proprietà intellettuali ben costruite”, ha detto. In ogni caso bisogna vedere in futuro cosa succederà, anche il regista lo sa ed è per questo che sembra intenzionato a rivalutare la questione prossimamente.

