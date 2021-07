Xbox Game Pass può aiutare a riportare in vita alcuni brand

Phil Spencer, leader di Xbox, parlando in un’intervista collettiva di Kinda Funny Gamescast ha affermato che Xbox Game Pass, il celebre servizio in abbonamento di Microsoft che permette di accedere a un catalogo di centinaia di videogiochi a prezzi irrisori, potrebbe essere di aiuto nel riportare in vita alcuni brand del passato.

Sono un po’ tutti entusiasti per il servizio dell’Xbox Game Pass, e il primo a portare la bandiera di questo entusiasmo è proprio il suo fautore Phil Spencer. Il boss di Xbox ha spiegato al Kinda Funny Gamescast come in casa Microsoft si monitori spesso quali e quanti giochi siano più giocati dagli abbonati, e che tutto ciò potrà servire in futuro a decidere se rivitalizzare alcuni brand o continuare a portare avanti alcune idee.

“Vedere più persone che giocano a qualcosa come Prey o Dishonored, o tornare a Fable, e che si può parlare di quei giochi, per noi che stiamo semplicemente seduti qui dietro come organizzazione creativa e guardiamo a cosa sono interessate le persone, ciò ci dà più dati per pensare alle cose che potremmo prendere e portare avanti con nuove idee e nuovi team che potrebbero voler sviluppare quelle idee.”

Si parla di “nuove idee” ma anche di semplici reboot, una strategia che non è rara da trovare nei franchise di Xbox. Basti pensare alla serie di Flight Simulator e di Battletoads, o del più recente Perfect Dark. Queste dichiarazioni di Phil Spencer vengono già da una settimana in cui si è espresso sui controller DualSense di PlayStation 5, i quali potrebbero ispirare un futuro controller di Xbox che preveda funzionalità simili.

Mentre attendiamo nuovi controller o nuovi annunci, per il momento da casa Microsoft sembra che il titolo più atteso sia Halo Infinite, nuovo capitolo della saga che 343 Industries ha deciso di rendere un multiplayer free-to-play: qui trovate tutto quello che sappiamo sull’argomento.