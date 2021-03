Xbox Game Pass: quando sarà lanciato EA Play su PC? Arriva la conferma

A fine dicembre una pessima notizia ha colpito gli appassionati del servizio EA Play di Electronic Arts. L’azienda americana ha rimandato l’arrivo per tutti gli abbonati PC a Xbox Game Pass per il prossimo anno, il 2021 praticamente. Vista la situazione problematica che sta colpendo purtroppo ancora il mondo intero, molte aziende nel settore si sono trovate a rinviare alcuni progetti, certe volte a data da destinarsi. La società americana ha voluto però specificare e promettere che il servizio è ancora in programma per quest’anno.

Come ben sapranno gli appassionati, l’integrazione è già attiva da diversi mesi su Xbox ma, per problemi tecnici, Electronic Arts ha chiesto più tempo per lavorarci al meglio possibile. Questa quindi non si tratta di una vera e propria “conferma” ma di un “ribadimento”, testimoniando per l’ennesima volte come il team si stia impegnando al massimo per lanciarlo il più presto possibile. Gli abbonati PC ad Xbox Game Pass possono quindi tirare un sospiro di sollievo, nonostante la società americana non abbia rivelato proprio una data precisa.

Sono già passati tre mesi, da qui fino alla fine del 2021 ne mancano parecchi. Questo ha portato ad una serie di domande sul profilo Twitter ufficiale. Non è ancora chiaro quindi quando verrà lanciato definitivamente, toccherà aspettare ancora un po’. Tempo al tempo insomma, sappiamo bene come la pandemia abbia cambiato i piani delle aziende del settore, vi invitiamo ad unirvi a noi incrociando più dita possibili.

Stay tuned at a later date on details regarding EA Play + Xbox Game Pass PC: https://t.co/0Xw2UHNuK8 — EA Play (@EAPlay) March 3, 2021

