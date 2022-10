Dopo un mese di settembre a dir poco scoppiettante, ci aspetta un ottobre ricco di grandi uscite. In tutto questo il servizio in abbonamento Xbox Game Pass avrà un ruolo di primaria importanza, dato che alcune delle uscite più interessanti arriveranno al day one sul servizio Xbox e PC. Come al solito, la compagnia di Redmond torna a pubblicare un aggiornamento per svelare tutte le prossime uscite che arriveranno all’interno dell’abbonamento nel corso della prima metà di ottobre.

Tra le grandi uscite di questo mese c’è senza ombra di dubbio SCORN, il titolo di debutto dei ragazzi di Ebb Software che in questi anni è rimasto sulle bocche di molti fan del genere horror. Ora che il titolo è praticamente a un passo dall’arrivare sul mercato, gli abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno partire per questa macabra e misteriosa avventura fin dal lancio senza dover spendere ulteriormente.

Un’altra grande uscita per il mese di ottobre è A Plague Tale Requiem, il sequel del gioco che nel 2019 ha saputo rapire il cuore di moltissimi appassionati. Dopo la parentesi Microsoft Flight Simulator (lo potete acquistare su Amazon), il team di Asobo torna a proporci una nuova avventura ambientata nella Francia medievale. Esattamente come accadde con il primo capitolo, anche Requiem verrà lanciato al day one all’interno del catalogo del Game Pass.

Coming soon to @XboxGamePass: Chivalry 2, Scorn, A Plague Tale: Requiem, and more! https://t.co/DjvGLZBx7K — Xbox Wire (@XboxWire) October 4, 2022

Vediamo nello specifico quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di ottobre e le date di rilascio nel servizio: