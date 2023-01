Durante la serata di ieri abbiamo assistito al primo Xbox & Bethesda Developer Direct; un evento digitale in cui gli appassionati hanno avuto l’occasione di entrare all’interno di ben cinque studi di sviluppo degli Xbox Game Studios e scoprire novità e nuove info su alcuni dei progetti più attesi. La comunicazione del colosso di Redmond, però, non termina qui, e giusto qualche ora fa è arrivato anche un carico di novità relativo alle prossime aggiunte nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Sebbene siamo ormai tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, il servizio targato Xbox ha ancora diverse carte da giocarsi per il primo mese dell’anno. Come abbiamo visto ieri, in queste ore è stato annunciato e rilasciato a sorpresa un nuovo gioco: HI-FI Rush. Parliamo della nuova opera di Tango Gameworks, team di sviluppo capitanato da Shinji Mikami e che, proprio con questo nuovo gioco, hanno voluto provare a fare le cose in modo diverso dal loro solito.

Ma le novità in arrivo prossimamente su Xbox Game Pass sono appena iniziate, dato che domani 27 gennaio arriverà sul servizio un grande classico rispolverato per l’occasione. Si tratta di Goldeneye 007, il titolo sviluppato da Rare che ha rivoluzionato il genere degli FPS su console. Questa vera e propria leggenda del videogioco arriverà sul Game Pass con tutta una serie di aggiunte come una risoluzione di 4K e una modalità split-screen a quattro giocatori.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le prossime aggiunte nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass:

HI-FI Rush – già disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud

Goldeneye 007 – disponibile dal 27/1 su console e PC

Roboquest – disponibile dal 30/1 su console

Age of Empires II: Definitive Edition – disponibile dal 31/1 su console e cloud

Inkulinati – disponibile dal 31/1 su console, PC e cloud

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R – disponibile dal 31/1 su console, PC e cloud

Darkest Dungeon – disponibile dal 2/2 su console, PC e cloud

Grid Legends – disponibile dal 2/2 su EA Play e cloud

Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition – disponibile dal 7/2 su console, PC e cloud

