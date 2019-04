Xbox Game Pass: sei nuovi giochi saranno svelati domani

Xbox Game Pass si aggiornerà con sei nuovi giochi, i quali saranno annunciati domani: cosa ha in serbo per noi Microsoft?

Il catalogo di Xbox Game Pass è costantemente in espansione e Microsoft non pare intenzionata a fermarsi. Tramite Twitter, l’account ufficiale del servizio in abbonamento ha suggerito che domani, 10 aprile 2019, verranno annunciati sei nuovi giochi. Non ci sono però suggerimenti particolari sulle nuove aggiunte al servizio.

Tra gli ultimi giochi arrivati abbiamo Minecraft, sicuramente uno dei nomi più grandi degli ultimi anni (recentemente ha superato i 30 milioni di download su PC). Non si tratta dell’unico gioco Microsoft disponibile: è possibile giocare ad Halo 5, Halo: The Master Chief Collection, tutti i Gears of War, ma anche grandi giochi di terze parti come Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, DOOM e molto altro.

Attualmente l’abbonamento costa 9.99 euro al mese e, in totale, offre più di 200 titoli. Nel caso nel quale vogliate acquistare uno dei giochi presenti nel catalogo, se siete abbonati avrete uno sconto del 20%. Ricordiamoci, inoltre, che i DLC non sono compresi nei videogame.

Nel nostro articolo dedicato, vi abbiamo elencato tutti i giochi disponibili sul servizio, quali sono quelli Xbox One X Enhanced e quelli disponibili anche su Windows 10. Diteci, quali sono i giochi che vorreste vedere arrivare su Xbox Games Pass? Recentemente, inoltre, si è vociferato che Microsoft sia sul punto di proporre un nuovo abbonamento unificato per Xbox Live Gold e Xbox Game Pass: vi interesserebbe una proposta di questo tipo?