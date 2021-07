Xbox Game Pass senza limiti, si può giocare anche su smartwatch

Grazie a Microsoft xCloud, l’immenso catalogo in abbonamento Ultimate di Xbox Game Pass è giocabile praticamente ovunque, inclusi sistemi Android. Per questo motivo, durante un evento ufficiale per promuovere il Pass nella Corea del Sud, un utente ha mostrato come il servizio potesse funzionare anche su uno smartwatch!

Che ore sono? È l’ora di giocare su Xbox Game Pass. L’utente sudcoreano che è riuscito a far girare xCloud sul suo orologio smart si è munito di un mini controller 8Bitdo e ha giocato a Forza Horizon 4 sul suo polso. Un po’ difficile usando una sola mano, ma comunque l’esercizio di stile ha fatto il giro di internet: si tratta sicuramente della portabilità più piccola con cui si può accedere al servizio di gaming di Xbox.

Allo stato attuale non si conosce il tipo di smartwatch utilizzato dall’utente coreano, tutto quello che sappiamo è che si tratta di un modello cinese che monta Android 5.1, e che lo schermo è da 1.57 pollici. Chissà se effettivamente dal catalogo dell’Xbox Game Pass ci sia un titolo che valga la pena giocare sul proprio orologio da polso, data la minuta risoluzione del display. Sicuramente tra i centinaia di titoli presenti nel servizio in abbonamento potrebbe esserci qualcosa che magari può essere giocato anche con una sola mano.

In Korea, xCloud web browser event is going on. An Xbox gamer has updated a photo of him playing Gamepass with a Chinese smartwatch. Nothing impossible about Xbox Gamepass.#SKT클라우드게임 #브라우저이벤트 #가장작은기기 #Xboxgamepasshttps://t.co/o4h3Na6ukj pic.twitter.com/c844DfzQkM — YuJeong Kim(KoreaXBOXMVP) (@1978iamdesign) July 18, 2021

Ovviamente il gaming di titoli del genere su smartwatch non è ancora ottimizzato e pienamente accessibile, ma chissà che in futuro non si pensi davvero a qualche esperienza più adatta allo scopo. Da questo evento bizzarro, tuttavia, possiamo capire le reali potenzialità di xCloud: un servizio che può funzionare praticamente su qualunque dispositivo munito di schermo, purché abbia un browser supportato che permetta di accedere a Xbox Game Pass. Il futuro del gaming, probabilmente, si sposterà sempre di più sull’asse del cloud e dello streaming: dopo Google Stadia, Amazon Luna e Microsoft xCloud, pare che anche Netflix si stia buttando nel mondo dei videogiochi.